لن تحصل الحكومة السويسرية على مدفوعات من البنك الوطني السويسري لعام 2022، حيث يتوقع البنك المركزي أكبر خسارة في تاريخه البالغ 116 عاما، وذلك بتسجيل خسارة سنوية بنحو 132 مليار فرنك (143 مليار دولار)، أي أكثر من 5 أضعاف الرقم القياسي السابق، بحسب ما أفاد في النتائج الأولية.



ويأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ (131 مليار فرنك) من التقييمات المنهارة لممتلكاتها الكبيرة من العملات الأجنبية، والتي تراكمت نتيجة لمشتريات استمرت لعقد من الزمن لإضعاف الفرنك، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وشهدت المراكز بالفرنك السويسري خسارة تقييمية بنحو مليار فرنك، في حين كسب البنك الوطني السويسري حوالي 400 مليون فرنك من حيازاته من الذهب.



وهذه هي المرة الثانية فقط منذ تأسيس البنك الوطني السويسري في عام 1906 التي يتعين عليه فيها تخطي مدفوعاته السنوية للحكومة الفيدرالية والكانتونات السويسرية، مما أجبر العديد من المقاطعات الإدارية الـ 26 على تعديل خطط الإنفاق الخاصة بهم. ويقارن هذا مع 6 مليارات فرنك سويسري من المدفوعات في عام 2021.



وقال مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات، إنه في حين أن الخسارة «مؤسفة، فإن الأرباح المؤقتة تشير إلى مثل هذه النتيجة».