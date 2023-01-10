اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» بنجاح مشاركته في معرض «وظيفتي»، والذي أقيم في قاعة «الأرينا كويت» في «مول 360» على مدار ثلاثة أيام من 5 إلى 7 يناير. وكان معرض التوظيف، الذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للقوى العاملة واستقطب أكثر من 20 ألف زائر، بمنزلة منصة لإبراز دور «المركز» كإحدى الشركات الكويتية التي تستقطب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص.



وتأتي رعاية «المركز» ضمن استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية تماشيا مع ركيزة «بناء القدرات البشرية» وسعيه إلى تطوير المواهب المحلية وقادة المستقبل. كما حرص «المركز» من خلال جناحه في المعرض وعبر فريق الموارد البشرية على التواصل مع الباحثين عن فرص عمل واستقطاب حديثي التخرج للانضمام لبرنامج «المركز» لتطوير الخريجين، والذي أطلق في عام 2017، ويوفر للشباب الكويتي فرصة اكتساب خبرة عملية عبر إدارات الشركة المختلفة، ومنها: الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقاري وإدارة الثروات والأبحاث. ويقوم البرنامج على مدار عام كامل، بإتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل المباشر مع خبراء «المركز» في القطاع المالي والإدارة التنفيذية. وتعد هذه التجربة ضرورية لإكساب المتدربين نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الشركات بشكل يومي.



وتعليقا على مشاركة «المركز»، قال أحمد علي، نائب رئيس مساعد، إدارة الموارد البشرية في «المركز»: يفخر «المركز» بأن يكون أحد الرعاة الرئيسيين والمشاركين في معرض «وظيفتي»، مما يعزز حرصنا على التواجد في الفعاليات التي تتيح الفرصة لاستقطاب الكوادر الشبابية الوطنية المهتمة بالقطاع المالي في الكويت. كما نعمل على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج مختلفة ودورات تدريبية. وأضاف: كما نحرص في «المركز» على تزويد الخريجين الجدد بالأدوات اللازمة للنجاح في الحياة المهنية، وذلك من خلال برنامج «المركز» لتطوير الخريجين. ويقوم البرنامج التدريبي بمساعدتهم على وضع حجر الأساس لمسيرتهم الوظيفية في القطاع المالي واكتساب مهارات قيمة في بيئة عمل داعمة وحيوية لتعزز من قدراتهم.