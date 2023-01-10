ألقى مدير أول قطاع الموارد البشرية في بنك وربة زياد الرشيد محاضرة لطلبة ماجستير إدارة الأعمال في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بعنوان «كيف تحاور مديرك؟» مع المدير المباشر في نطاق بيئة العمل، وذلك خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وقال الرشيد: إن إتقان فن التعامل مع المدير وفق القواعد السليمة من أهم أسس النجاح الموصى بها في العمل، فذلك يؤدي إلى خلق علاقة عمل احترافية قائمة على أساس الثقة والاحترام بين الموظف ومديره. وقدم الرشيد بعض الأساليب التي يجب على المدير اتباعها لتحقيق هذه العلاقة، موضحا أنه توجد أيضا بعض الخطوات التي يجب على الموظف الالتزام بها. وكيفية طريقة التعامل مع المدير باحترافية.



وبين أن موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية وكلمة السر وراء الإنجازات التي حققها ونجاحاته المتتالية، مؤكدا حرص الإدارة العليا على تطوير هذه الموارد والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية.



وأشار الرشيد إلى أن بنك وربة سجل إنجازات عدة في إدارة الموارد البشرية خلال عام 2022، تنوعت بين الحصول على جوائز عالمية مرموقة وبين تطبيق أنظمة جديدة، وتوقيع اتفاقيات جديدة لتطوير القطاع.