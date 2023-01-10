أكد بنك بوبيان استمرار خططه في تطوير كوادره البشرية الوطنية ومنحها المزيد من الفرص نحو الإبداع والابتكار والقدرة على التطور بما ينعكس إيجابيا على بيئة العمل الداخلية وخلق الأجواء التي تنعكس على خدمة العملاء.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقا على مشاركة البنك معرض «وظيفتي» للتوظيف الذي نظم في قاعة أرينا 360 مول: «أسعدتنا كثيرا المشاركة بالمعرض الذي يعتبر الأكبر على مستوى الكويت لتوظيف كفاءاتنا الوطنية من الكوادر الشابة في كل المجالات على المستوى الحكومي والخاص تعزيزا لركائز الاستدامة الهادفة نحو دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل الخاص».



وأضاف أن هذه المشاركة جاءت ضمن مساعي البنك المستمرة للتواصل مع حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المصرفية الحالية، مشيرا الى أن بوبيان لديه أعلى نسبة من الكوادر الوطنية في مختلف الإدارات والتي تجاوزت الـ 80% من إجمالي العمالة.



وأوضح الرحماني، بالقول: «نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزا للنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي». وأكد ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات والمبادرات لما تمثله من أهمية باعتبارها قناة تواصل مباشر ومنصة تتيح لكل من الطرفين سواء المؤسسات والتعرف على الكفاءات ومهارات الكوادر الوطنية لصقل مهاراتهم واستقطابهم في سوق العمل أو الكوادر الوطنية من الخريجين للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى المؤسسات بما يتناسب مع كفاءاتهم.