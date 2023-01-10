العمل الحر يعتبر بوابة للتخلص من البطالة ويعزز دور «الخاص»



قال مستشار المشاريع المتوسطة والصغيرة في الكويت د.هلال الهلال، إن العمل الحر يعتبر بوابة للتخلص من البطالة، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة مسيرة الاقتصـــاد الوطني، وتهيئته إلى مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعداد العنصر البشري الفعال والمؤثر، وتحقيق رسالة القطاع الخاص الوطنية من خلال ترقية مستوى الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مفهوم اقتصاد السوق بشكل عام.



وذكر الهلال في تصريح صحافي، أن العمل الحر ليس بطالة، ويجب رفع الوعي عند المجتمع، وتأسيس الشباب لأعمالهم بشكل صحيح وقانوني، وبالتالي تكون النتيجة ليست فقط دخلا إضافيا وفائدة عملية ومادية، بل تطوير الاقتصاد الوطني وعمل له كيان منفصل ومستقل ومقبول ومعترف به اجتماعيا، يدعو للفخر لا الخجل، مشددا على أن العمل الحر ليس مجرد دخل إضافي بل هو شراكة حقيقية في تنمية اقتصاد الدولة. وطالب بضرورة زيادة وعي المجتمع بالعمل الحر، لاسيما انه يحتل مكانة خاصة في المجتمعات المعاصرة باختلاف مستويات تقدمها، فهو الأداة الأساسية لإشباع احتياجات الشعوب من السلع والخدمات، وتلبية احتياجاتها للعمل والرغبة في الإنجاز، كما أنه الطريق لتحقيق رفاهية الأفراد، والشعوب ماديا، واقتصاديا، واجتماعيا، وبالتالي يتم ربط الاقتصاد الوطني بالعمل الحر.