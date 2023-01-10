القاهرة - خلود أبوالمجد



وسط حضور فني وجماهيري كبير، افتتح مساء الخميس الماضي برنامج «سينما خيري بشارة» الذي أقيم في سينما «زاوية» بشارع عماد الدين، والذي يستمر في الفترة من 5 وحتى 31 الجاري، ويقدم 12 فيلما من إخراج المبدع الكبير خيري بشارة، وبدأ بفيلم «كابوريا» الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي والراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي التي حرصت على حضور الفيلم والافتتاح وبصحبتها ابنها من الراحل حسين الإمام «سالم».



وكان من بين الحضور الفنانة زينب غريب والمخرج أمير رمسيس والمخرج معتز عبدالوهاب ومدير التصوير شريف هلال والمنتجة ماريان خوري والناقد أسامة عبدالفتاح والناقد أندرو محسن، وغيرهم الكثير من محبي سينما خيري بشارة.



يتضمن برنامج «سينما خيري بشارة» مجموعة من الأفلام التي تم ترميمها عن طريق مهرجان البحر الأحمر وأيضا المركز القومي للسينما، حيث مثلت أفلام بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي ما زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.



وعبر المخرج خيري بشارة عن سعادته وترقبه لتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج، خاصة أن هناك جيلا جديدا لم تسنح لهم الفرصة لمشاهدة أعماله إلا من خلال التلفزيون وليس دار العرض، لكنه متحمس جدا لفكرة عرض مجموعة من أفلامه طوال شهر يناير من خلال شاشة سينما «زاوية».



وقالت الفنانة سحر رامي: برنامج «سينما خيري بشارة» هو فرصة لتذكر كل الأحباء الذين رحلوا والتي جمعتنا بهم هذه الأفلام الرائعة التي أخرجها خيري بشارة، واليوم يحضر معي ابني سالم ونتذكر والده الفنان الجميل حسين الإمام من خلال كل الأفلام التي شارك في بطولتها مع بشارة.



وأضافت أن ذكرياتها مع فيلمي «كابوريا» و«حرب الفراولة» كانت جميلة، ويكفي أن الفنانة العالمية كيت بلانشيت ذكرت أن بداية تعرفها على عالم الفن الذي سحرها كان من خلال مشاركتها في مجاميع فيلم «كابوريا».



ويعد برنامج «سينما خيري بشارة» فرصة لإعادة اكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بـ«المتمرد»، حيث تقام أكثر من 6 ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عرض عدد من الأفلام التي سيتم تقديمها وهي «العوامة رقم 70، الطوق والاسورة، يوم حلو يوم مر، رغبة متوحشة، آيس كريم في جليم، أميركا شيكا بيكا، حرب الفراولة، إشارة مرور، ليلة القمر، موون دوج» و«كابوريا» الذي عرض في الافتتاح، وثلاث أفلام تسجيلية هي «صائد الدبابات» و«طائر النورس» و«طبيب الأرياف»، ويدير الندوات المخرج عمر الزهيري والمخرج شريف البنداري والمخرجة أيتن أمين والمخرج أحمد فوزي صالح والناقدة نور الصافوري.