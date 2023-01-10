بيروت: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية اختيار الفنانة ماجدة الرومي سفيرا للفنانين الشباب العرب للعام 2023، وجاء هذا الاختيار بناء على المسيرة الفنية الطويلة، حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عرفت بنهج الالتزام والرزانة في اختيار قصائدها.



وأعادت ماجدة الرومي نشر البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوحدة العربية، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ويقول: «إن أول انطلاقة للسيدة ماجدة الرومي كانت من خلال استوديو الفن 74 الذي كان يقدمه تلفزيون لبنان، حيث غنت أغنية (يا طيور) للفنانة الراحلة أسمهان لأن هذه الأغنية تبرز طبقات صوتها».



وأضاف البيان: «للرومي نشاطات إنسانية متنوعة وعديدة، بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الأخرى التي أطلقتها في عام 2012 من خلال تخصيصها عائدات إصدارها الأول من ألبوم (غزل) لصالح تمويل صندوق الطلبة المحتاجين في الجامعة الأميركية في بيروت، والكثير من المساهمات الخيرية والوطنية الخفية لدعم وطنها لبنان في أزماته».



وتابع البيان: «رحب رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية، هيثم علي يوسف بهذا الاختيار، مشيدا بالمسيرة الفنية الطويلة لماجدة الرومي والتي شكلت مدرسة فنية للموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية والأوبرا، وكما هو معروف عن تميز صوتها المعروف بنوعه السوبرانو، ويسعدنا اليوم في مجلسنا الإعلان عن السيدة ماجدة الرومي سفيرا للفنانين العرب لعام 2023 متمنين لها دوام التميز والنجاح».



يذكر أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية، والذي تأسس في عام 2012 في مملكة البحرين، يختار في يناير من كل عام سفيرا للفنانين العرب، حيث تم منح هذا اللقب لكل من السيدة فيروز و«فنان العرب» محمد عبده والفنان صابر الرباعي والفنانة أحلام والفنانة سناء موسى والفنان كاظم الساهر والفنانة جوليا بطرس والفنان عاصي الحلاني والفنان عمر العبداللات، ولمجلس الوحدة الإعلامية العربية جائزته السنوية المعروفة باسم «جائزة الهيثم للإعلام العربي» والتي تمنح للرؤساء العرب والقيادات الإعلامية العربية.