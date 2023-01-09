طارق عرابي



حقق المزاد العقاري الذي نظمته شركة ريم العقارية بيع 3 عقارات تجارية من أصل 6 بقيمة إجمالية بلغت 43.670 مليون دينار ، بزيادة 925 ألف دينار عن القيمة الابتدائية البالغة 42.745 مليون.



وشهد المزاد الذي أقيم مساء اليوم الاثنين لمصلحة أحد العملاء إجمالي زيادة في قيمة المبيعات بنسبة 2.16%، حيث تم بيع مجمع الليوان التجاري الواقع في منطقة العقيلة بقيمة 30.410 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 1.3% عن السعر الابتدائي البالغ 30.020 مليون دينار.

كما تم البيع مجمع الحرمين في منطقة الجهراء بقيمة 9.510 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 3% عن السعر الابتدائي البالغ 9.225 مليونا.

كذلك شهد المزاد بيع مجمع فاريا الواقع في منطقة حولي بقيمة 3.750 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.14% عن السعر الابتدائي البالغ 3.50 مليون دينار.

فيما لم يتقدم أحد لشراء برج ستار، وهو عقار يقع في منطقة المرقاب بسعر ابتدائي 10.40 ملايين دينار ، كما لم تتم المزايدة على مجمع الأسطورة في الفروانية بسعر ابتدائي 5.8 ملايين دينار.

كذلك لم يشهد المزاد بيع مجمع الحور في منطقة الفحيحيل بسعر ابتدائي 5.50 مليون دينار.