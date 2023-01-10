وجه النائب عبدالله الأنبعي 5 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، عن عدد الكويتيين الذين انتقلوا من القطاع الخاص للعمل بالحكومة ، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن عدد الشواغر في وظيفة معلمة لغة انجليزية، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهـة عبد العزيز الماجد، عن مخالفات الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، عن عدد المراكز والمستوصفات والمستشفيات الأهلية.



وجاء في السؤالين الموجهين إلى وزير التربية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد الشواغر في وظيفة معلمة لغة انجليزية.



2- لماذا لم تجتز معلمات اللغة الإنجليزية المواطنات المقابلات بينما جميع الوافدات اجتزن المقابلات؟



3- السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي وعدد سنوات الخدمة للموجه العام للغة الانجليزية.



4- عدد المعلمين الوافدين الذين تعاقدتم معهم، وعدد المعلمين الذين مازالوا على رأس عملهم على الرغم من كثرة المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين رفضوا؟



5- كشف بعدد المعلمين فئة كويتي وغير كويتي وعدد سنوات خدمتهم.



وجاء في السؤال الثاني:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء الموظفين على العقدين (الثاني والراتب المقطوع) متضمنا المسمى الوظيفي وعدد سنوات الخدمة ومَن بلغ سن الستين عاما وما فوق لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



2- كشف الاستعانة على بند المكافآت (أجر مقابل عمل) بالمسمى الوظيفي والعمر، وهل تم قبولهم بالعمل بعد قرار الإحلال أو التكويت لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



3- لم لم تنته خدمات الموظفين غير الكويتيين الذين تجاوزوا سن الستين عاما والذين تجاوزوا ثلاثين عاما من الخدمة لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- كم عدد الكويتيين الذين انتقلوا من العمل في القطاع الخاص (الأهلي) إلى القطاع العام في الفترة من 1 مارس 2020 حتى 1 مارس 2022؟ وكم تكلفة رواتبهم الإجمالية في القطاع العام؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف ما يلي



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل توجد مخالفات رصدها ديوان الخدمة المدنية في تولي الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنوات الأربع الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل صُححت المخالفات وحُوسب المخالف؟ وفي حال عدم التصحيح والمحاسبة ، يرجى ذكر الأسباب.



2- ما مصير القرارات التي صدرت من الجهات المخالفة؟ وما سبب استمرار المخالفين في وظائفهم الإشرافية رغم رفض ديوان الخدمة المدنية؟



3- ما سبب تأخر شغل الوظائف الإشرافية في قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن في جميع المحافظات رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الهيكل الجديد؟ وهل صدرت قرارات بشغلها (تكليف - ندب - تعيين) في قطاع الدراسات الإسلامية بعد الهيكل الجديد؟



4- صورة ضوئية من قرارات التعيين في الوظائف الإشرافية ومدى مطابقتها شروط الديوان، وفي حال صدور قرار تعيين موظف في وظيفة إشرافية رفضه الديوان، هل صدر قرار آخر بتكليفه في أي وظيفة رغم مخالفة قرارات الديوان؟



5- هل يوجد أحد من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن سبق عزله بسبب حكم قضائي؟



6- هل صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح موظفين لم تنفذها الوزارة؟



7- هل توجد عقوبات صادرة على أي من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارة بناء على توصيات لجان التحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات العقوبات.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد المراكز والمستوصفات والمستشفيات الأهلية.



2- كشف بعدد لجان التفتيش على المراكز وقواعد اختيارها.



3- اللائحة أو المعايير المعتمدة للتفتيش والتدقيق على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الخاصة، وهل تُطبق هذه المعايير على مستشفيات وزارة الصحة؟ وما آلية اعتمادها وكذلك مراجعتها وتحسينها؟ وما المرجعية العلمية المعتمدة لها؟



4- السيرة الذاتية للوكيل المساعد القائم على القطاع الأهلي لدى وزارة الصحة.



5- كم تبلغ الفترة الزمنية اللازمة منذ تقديم طلب الترخيص حتى صدوره للأطباء والممرضين والفنيين في المراكز الطبية وذلك في عام 2017 وفي عام 2022؟



6- كم تبلغ الفترة الزمنية اللازمة للحصول على ترخيص رسمي للمراكز والمستوصفات وذلك في عام 2017 وفي عام 2022.