القاهرة ـ هناء السيد



ثمن الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة جهود الكويت وحرصها على دعم العمل العربي المشترك.



جـــاء ذلــك فــــي تصريحـــات خاصــــة لـ «الأنباء» في ختام أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، مشيدا بدور اعضاء الشعبة البرلمانية خلال مشاركتهم وكذلك المقترحات التي تقدموا بها لدعم عمل الاتحاد البرلماني العربي.



وأشار الشوابكة إلى أن الدورة الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي ستستضيفها جمهورية العراق فبراير المقبل.



كما تم الإعلان عن الموافقة على منح جائزة التميز البرلماني وفقا لفئات الجائزة:



فازت بالفئة الأولى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب السابق ـ مملكة البحرين.



وفاز بالفئة الثانية (عضو البرلمان):



٭ إيلي الفرزلي ـ عضو سابق في مجلس النواب ـ الجمهورية اللبنانية.



٭ د.عائشة بنت يوسف المناعي ـ عضو سابق في مجلس الشورى ـ دولة قطر.



٭ عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي ويوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي ـ عضوا مجلس الشورى - سلطنة عمان.



اما الفئة الرابعة (باحث برلماني) ففاز بها د.رياض غنام مدير عام في مجلس النواب ـ الجمهورية اللبنانية.



الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى).



ويضم الاتحاد حاليا في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولي.