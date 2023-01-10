وجّه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن تعيين عضو هيئة تدريس في هيئة التعليم التطبيقي، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي أن عضو هيئة تدريب «مدرب خط» في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد غيّر وظيفته إلى عضو هيئة تدريس، وغيّر مسماه من مدرب إلى مدرس برتبة أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة تعيين عضو هيئة تدريب «مدرب خط» في قسم اللغة العربية بوظيفة «أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يوجد إعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإعلان وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السند القانوني لتعيينه في هذه الوظيفة؟



2- هل عين «مدرب خط» في وظيفة «أستاذ مساعد» بموافقة لجنة التعيينات والترقيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر اللجنة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي تمت لنقله إلى وظيفته الحالية؟ وما الجهة التي وافقت على نقله وتعيينه بمسمى «أستاذ مساعد»؟



3- هل لدى المذكور تسلسل دراسي أكاديمي في تخصص اللغة العربية وآدابها؟ مع تزويدي بتسلسل الشهادات العلمية للمعين حاليا بوظيفة «أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها» وسنوات الخبرة العملية، ومقدار الراتب الذي كان يتقاضاه خلال عمله في وظيفة «مدرب خط»، ومقدار الراتب في وظيفته الحالية.



4- هل حصل المذكور على الشهادة العلمية بدرجة ماجستير ودكتوراه وهو في عمله السابق في وظيفة «مدرب خط»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل تم فعلا معادلة هذه الشهادة العلمية وموافقة قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية الأساسية عليها؟ مع تزويدي بكل المخاطبات التي تمت بين كلية التربية الأساسية وديوان الخدمة المدنية في شأن تعيين المذكور بوظيفته الحالية وبما يفيد حصوله على تفرغ دراسي أو إجازة دراسية من جهة عمله لاستكمال تحصيله الدراسي.



5- تنص اللائحة على تدوير أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها في لجنة التعيينات والمقابلات كل سنة، هل شارك المذكور لمدة سنتين متتاليتين في هذه اللجنة بالمخالفة للائحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات المشاركة، وبيان صحة السند القانوني لهذا الإجراء.



6- إذا كانت إجراءات ترقية المذكور من وظيفة «مدرب خط» إلى وظيفة «أستاذ مساعد» في قسم اللغة العربية وآدابها قد تمت بصورة مخالفة للقوانين واللوائح، فكيف ستعالج هذه المخالفة في حال ثبوتها؟ ومن يتحمل مسؤولية وقوع الضرر الإداري والمالي؟