استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس د.عبدالعزيز الفرهود مدير منطقة حولي الصحية.



وقال محافظ حولي خلال اللقاء ان الدور الذي يقوم به القطاع الصحي في المحافظة له أهمية كبيرة تنعكس على صحة المواطنين والمقيمين، خصوصا مع ما شهده العالم من انتشار للأمراض خلال السنوات الماضية.



وأكد مد يد العون للقطاعات الصحية كافة في البلاد وضرورة التعاون لإزالة كل المعوقات التي قد تعرقل مسيرتهم من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.



وتوجه المحافظ بالشكر للكوادر الصحية في البلاد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطننا الغالي.