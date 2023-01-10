twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العبدالهادي والصقلاوي الثلاثاء 2023/1/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1314 A+ A- استمع مهند الساير يقدم التهانيعبدالله المضف مباركاحمد المدلج يبارك(زين علام)الزميل عدنان الراشد مهنئاخالا المعرس خالد وبدر الحماد يقدمان التهانيالمعرس مع عمه عماد العبدالهادي وشقيقه م.عبدالهادي العبدالهادي ووالد العروس رياض الصقلاوي وعمهاالمستشار بدر الصرعاوي يهنئ المعرس د.مشاري العبدالهاديد.إبراهيم العبدالهادي يقدم التهانيتهنئة للمعرس د.مشاري العبدالهادي بالمناسبة السعيدةألف مبروك للمعرس من المهنئينالمعرس مع عمه عماد العبدالهادي وشقيقيه م.عبدالهادي ود.عبدالله العبدالهاديمشاري ومحمد الحماد يباركانمشاركة المعرس د.مشاري العبدالهادي فرحة الزفافالمعرس د.مشاري العبدالهادي مع عدد من الأهللقطة للذكرى ومباركة من الأصدقاءمهنئون للمعرس وعمه عماد العبدالهادي وتهنئةلقطة تذكارية مع المعرس بالمناسبة السعيدةعدد من المهنئين للمعرس د.مشاري العبدالهاديالمعرس د.مشاري عثمان العبدالهادي متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة للذكرىعدد من الأصدقاء مع المعرس د.مشاري العبدالهادي احتفل د.مشاري عثمان العبدالهادي بزفافه على كريمة رياض الصقلاوي، بحضور جـــمع مــن النــــواب والشخصيــــات والأهل والأصدقاء الذين قـــــدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.