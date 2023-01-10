

احتفل د.مشاري عثمان العبدالهادي بزفافه على كريمة رياض الصقلاوي، بحضور جـــمع مــن النــــواب والشخصيــــات والأهل والأصدقاء الذين قـــــدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.