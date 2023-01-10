

لتعزيز خيال الأطفال ومواهبهم الفنية المدعومة بأفكار فريدة لمواجهة تحدياتنا اليومية، أطلقت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده مسابقة تويوتا الفنية الـ 16 لسيارة الأحلام، وهي واحدة من أكبر المسابقات الفنية العالمية للأطفال، ومن منطلق أن كل فكرة عظيمة ولدت في بصيص حلم، تؤمن تويوتا برعاية إبداع الجيل القادم من المخترعين والمفكرين والحالمين العظماء.



وخلال السنوات الماضية نجحت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، وإدارة التميز المؤسسي في الساير القابضة في ترشيح عدد من المشاركين الموهوبين في الكويت للمشاركة بجائزة المسابقة العالمية المرموقة في اليابان، وذلك بعد عبورهم من المسابقة الإقليمية وتمكنهم من تحقيق 6 جوائز تويوتا (الشرق الأوسط وأسيا الوسطى).



وسيتم إجراء الاختيار الوطني من قبل «الساير»، وسيتم منح الفائزين جوائز جذابة، وسيشارك الفائزون في المسابقة الوطنية في «جائزة تويوتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» لتكريم المواهب الإقليمية، كما سيحصلون على جوائز نقدية جذابة.



وأخيرا، سيشارك الفائزون الوطنيون الكويتيون في المسابقة العالمية لاختيار أفضل متسابق نهائي من كل فئة عمرية وسيحصل على جوائز مالية نقدا للأفراد وللمدارس الممثلة، لاستخدامها للأغراض الأكاديمية للمشاركين (وفقا لشروط وأحكام شركة تويوتا موتور كوربوريشن).



ندعو جميع المواهب الشابة للمشاركة ورسم سيارة أحلامك المذهلة لتصبح فائزا إقليميا وعالمي.

شروط المشاركةفي مسابقة «تويوتا»



تاريخ التقديم: مستمر من الآن حتى 02 فبراير 2023 لتسليم الرسومات، والمسابقة مفتوحة لأي شخص في الكويت حسب الفئات العمرية التالية:



الفئة الأولى: أقل من 8 سنوات.



الفئة الثانية: 8 الى 11 سنة.



الفئة الثالثة: 12 الى 15 سنة.

ما الذي يمكنني استخدامه؟



أي لوحة معيارية متوسطة، الألوان الخشبية، الألوان الشمعية، الألوان المائية أو الألوان الشينية، كما يسمح استخدام الرسومات الرقمية أو بالحاسوب، ويمنع نسخ أعمال فنية سابقة، لوحات فنية مشهورة وتلك التي تتضمن رموز علامات تجارية، كما سيتم استبعاد أي لوحة تحتوي على كتابة في مكان الرسم، الملخص يكون تحت الرسمة.



للحصول على نماذج وأوراق الرسم المجانية، يمكنكم زيارة اي من معارض تويوتا ومراكز الخدمة وقطع الغيار التالية خلال ساعات العمل العادية: (الجهراء، الري، أسواق القرين، الأحمدي، الفحيحيل، الغزالي، مركز قطع غيار تويوتا في شرق).



ولمزيد من الاستفسارات حول المشاركة في «مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام» يمكنكم الاتصال على الرقم 97283357، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ما الذي نبحث عنه؟



عمل فني ملون مرسوم باليد يظهر «سيارة أحلامك»، تذكر إدراج ملخص يدعم فكرتك، قد تتم رؤية لوحتك حول العالم لذلك حاول استحضار أفضل ما لديك من أحلام، إبداع وتعبير.