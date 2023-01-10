نأمل أن تتكلل زيارة وزير الخارجية المرتقبة إلى طاجيكستان بافتتاح مقر سفارة الكويت في «دوشانبي»



أسامة دياب



أعرب عميــــــــــد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف عن أمله في أن تتكلل زيارة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله المرتقبة إلى طاجيكستان بافتتاح الكويت لسفارتها في العاصمة (دوشانبي)، كاشفا عن قرب إجراء مباحثات مع الجانب الكويتي لإلغاء تأشيرة دخول مواطني بلاده إلى الكويت، مشيرا إلى أن بلاده لا تفرض تأشيرة دخول على الكويتيين.



وقال زبيدوف في تصريحات صحافية على هامش استقباله وفدا من الإعلاميين والمدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والذي زار بلاده مؤخرا بمناسبة فتح الخط المباشر بين البلدين بنهاية ديسمبر الماضي وكان من بينهم ممثلون عن جمعية الرحالة الكويتية، إلى لقائه الأخير بوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، والذي وصفه بـ «الجيد»، مؤكدا وجود الرغبة لدى الجانبين لتطوير علاقاتهما في المجالات كافة.



وأضاف: نعمل خلال هذا العام على ترتيب زيارة لوزير الخارجية الكويتي إلى طاجيكستان لإجراء مشاورات سياسية مع وزارة خارجية بلادنا، فضلا عن تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، ونأمل أن تتكلل زيارة العبدالله إلى طاجيكستان بافتتاح الكويت لسفارتها في العاصمة دوشانبي)، الأمر الذي من شأنه توطيد وتعزيز التعاون بين بلدينا، خصوصا بعد مرور 10 سنوات على افتتاح السفارة الطاجيكية في الكويت.



وفيما يتعلق بالتأشيرات بين البلدين، كشف عن قرب إجراء مباحثات مع الجانب الكويتي لرفع تأشيرة دخول مواطني بلاده إلى الكويت، منوها إلى أن بلاده لا تفرض تأشيرة دخول على الكويتيين و«البدون» ومقيمي ٥٤ دولة أخرى، مشيرا إلى أنه بإمكان باقي الجنسيات المقيمة في الكويت الحصول على التأشيرة الكترونيا أو عن طريق السفارة أو عند الوصول، مبينا أن هذه الإجراءات التي اتخذتها بلاده الغرض منها جلب عدد كبير من السياح العرب والأجانب.



وتطرق إلى ما تم إنجازه العام الماضي قائلا: كان 2022 من السنوات الناجحة والمثمرة لسفارتنا في الكويت، مؤكدا أن عددا من الوفود الرسمية الكويتية زار بلاده العام الماضي بينها وفد من «الكهرباء» شارك في المؤتمر الدولي «تحفيز الإجراءات والشراكات في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية»، ووفد من «المالية»، بحث خلالها التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، كما شارك وفد ثالث برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان في مؤتمر دوشانبي الدولي للأمن.



وتابع: علاقاتنا مميزة مع الكويت وعقدنا بنجاح الدورة الثالثة للجنة المشتركة للبلدين حول التعاون الاقتصــــــــادي والتجاري والعلمي والفني في دوشانبي، وحاليا تقوم المؤسسات ذات الصلة بتنفيذ نتائج اللجنة بشكل مثمر، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ تبادل الزيارات لممثلي وزارات البلدين خلال العام الحالي، وشهدنا حدثا تاريخيا، وهو تدشين أول رحلة مباشرة لطيران الجزيرة بين الكويت ودوشانبي في 29 ديسمبر، ووصل عدد الركاب منذ انطلاق الخط المباشر إلى نحو 1000 راكب، ما يدل على أن النشاط السياحي بين البلدين سيشهد نموا سريعا، مبينا أن طاجيكستان بلد سياحي بامتياز، وأدعو الكويتيين لاكتشافها نظرا لما تتمتع به من مقومات السياحة العائلية والعلاجية والرياضية، خصوصا لهواة التزلج على الجبال.

وأمل أن يتضاعف تدفق السياح من البلدين في 2023 ويتم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتكنولوجي والعلمي والثقافي بينهما، مشيرا الى أن بلاده تشتهر بمنتجاتها الزراعية والغذائية النادرة جدا، معلنا عن إقامة معرض للمنتجات الغذائية الطاجيكية في الكويت، وبعده سيسعى التجار الكويتيون لتوسيع نشاطاتهم التجاري مع السوق الطاجيكي ونتطلع لاستضافة الكويت للأسبوع الثقافي الطاجيكي.