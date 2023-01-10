شهدت مدينة التربة بمحافظة تعز اليمنية أمس وضع حجر الأساس لبناء مشروع بناء وتجهيز مستوصف طبي يستفيد منه قرابة 150 ألف شخص بتمويل كويتي وإشراف جمعية الرحمة العالمية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ 8 سنوات. وقال رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع رائد إبراهيم في تصريح لـ«كونا» إن المشروع يشمل بناء وتجهيز مستوصف طبي لتقديم الاستشارات والخدمات الصحية الأساسية والرعاية الأولية للأمهات والمواليد وعلاج الأطفال من سوء التغذية.



وأضاف إبراهيم أن المستوصف يتكون من دورين ويشمل قسما للطوارئ العامة وعيادات للنساء والولادة والأطفال والأسنان وغرف عمليات صغرى وقيصرية والأشعة والرقود والمختبر والإدارة ودورات المياه، مشيرا إلى أن المشروع جاء بالتنسيق مع السلطة المحلية في تعز ومكتبي وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وبتمويل من متبرعين كويتيين وبإشراف جمعية الرحمة العالمية.



وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لليمنيين في كل المجالات.



من جانبه، قال مدير مكتب وزارة الصحة في تعز د.عبدالرحمن الصبري إن مدينة التربة التي تعد ثاني كبرى مدن المحافظة في أمسّ الحاجة لتعزيز الخدمات الصحية نظرا للاحتياج الشديد وزيادة عدد السكان واستضافتها لآلاف النازحين.