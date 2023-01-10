أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، متجر التجزئة الرائد في المنطقة والوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين، عرضها الترويجي «لولو تخضرها» في جميع منافذ البيع في الهايبر ماركت.



وكجزء من العرض الترويجي، الذي يمتد من 4 إلى 10 يناير، تم تنظيم حملة ترويجية خاصة تحت اسم «استكشف محتويات حديقتك» في 7 يناير من الساعة 10:30 صباحا إلى 4:30 مساء مساء في منفذ لولو هايبر ماركت بالقرين.



وتم افتتاح الفعالية بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي لشركة نخيل الخليج، مهلهل المضف، ومالكي مشاتل زلزلة فواز جواد حسن اللنقاوي وجواد حسن اللنقاوي، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت وحشد كبير من المهنئين للعامة التجارية.



ويشارك ما يقرب من 12 مشتلا من مشاتل النباتات الرائدة في البلاد في العرض الترويجي، حيث تعرض أكشاكها الخاصة مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الزهور الطازجة ونباتات الزينة والخضراوات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اكسسوارات الحدائق، وكلها متوافرة بأسعار مخفضة مذهلة. ومن بين الموردين الرئيسيين لهذا العرض، مشاتل زلزلة، وشركة جلف بالمز، وماكيتا، وبلاك آند ديكر.



وتمت بعض الفعاليات الجذابة التي أضافت المزيد من الإثارة للعرض الترويجي الذي يستمر قرابة الأسبوع، ومنها مسابقتان على الإنترنت بشأن أجمل حديقة وأجمل بلكونة بها نباتات بالإضافة إلى عرض تحليق الطائرات الورقية في هذه المناسبة. أقيمت منطقة خاصة للعب الأطفال بالقرب من منطقة الفعاليات للترفيه عن الأطفال الصغار.