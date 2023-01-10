عبدالعزيز الفضلي



أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن بالغ سعادته وشكره لتكريم فرنسا له، بتقليده وسام «السعفة الأكاديمية» بدرجة فارس، وذلك لدوره البارز في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين وتعزيز نشر الثقافة الفرنسية.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته السفارة الفرنسية في مقرها لتكريم اسامة السلطان، وبحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، والسفيرة الفرنسية كلير لوفليشر، وعدد من المسؤولين في «التربية» وأعضاء السفارة.



وقال السلطان خلال تكريمه: أقدم شكري العميق لجمهورية فرنسا لمنحي هذا الوسام بمرسوم جمهوري للأفراد الأكثر تأثيرا في نشر الثقافة واللغة الفرنسية، الذين عملوا على تعزيز العلاقات الثقافية والتربوية بين بلدانهم وفرنسا، وبدوري أهدي الوسام لبلدي الكويت، ووزارة التربية.



من جانبها، تناولت السفيرة الفرنسية السيرة العملية للسلطان منذ أن كان معلما وحتى توليه منصب الوكيل المساعد للتعليم العام، مشيدة بمتانة العلاقات الثقافية بين البلدين وامتدادها على مدى سنوات طويلة، مثمنة دور وزارة التربية في تعزيز نشر الثقافة الفرنسية بالبلاد.