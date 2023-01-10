يوسف غانم



أعرب محبو «الأنباء» وقراؤها عن ثقتهم الكبيرة بما تقدمه لهم من أخبار ومعلومات بكل مهنية وحيادية، مشيدين بنهجها الوطني ومواقفها الثابتة في الدفاع عن مصلحة الكويت والكويتيين في جميع الظروف والأوقات.



وأكد المهنئون، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 لصدور عددها الأول، أن «الأنباء» كانت ولا تزال صرحا إعلاميا شامخا في سماء الصحافة والإعلام الكويتي والخليجي والعربي، وقد أثبتت عبر سنوات عطائها ترسيخها للقيم الوطنية ومعاني الولاء من خلال متابعتها لقضايا الوطن والدفاع عنها، وبعدها عن الإثارة والتأزيم والتأكيد على الوحدة الوطنية، مستذكرين في رسائلهم استمرار صدورها خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم لتنقل صوت الكويت، وتدافع عن حقوقها الوطنية، وفيما يلي بعض من هذه الرسائل:



في البداية، باركت النائبة عالية الخالد لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قالت فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق الموقر.



يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لشخصكم الكريم ولجريدتكم الغراء «الأنباء» وجميع العاملين بها بمناسبة الاحتفال بالعيد



الـ 47 لانطلاق مسيرتها الاعلامية الرائدة، فقد تميزت في عالم الصحافة بالموضوعية والكلمة الصادقة، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين أهم الصحف العربية والعالمية.



وإذ يسعدني ان اتقدم إليكم شخصيا بخالص التهنئة وأصدق الامنيات بدوام التقدم والازدهار، استمرارا للدور الاعلامي الراقي التي تضطلع به مؤسستكم الغراء في تبني قضايا الوطن والمواطن وحماية حرية الرأي والتعبير والالتزام بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع اطياف المجتمع، فإنني اسأل الله العلي القدير ان يوفقكم ويوفق جميع العاملين في الصحيفة لمزيد من التطور والانجاز.



نبراس ساطع



كذلك، تقدم محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



أطيب التهاني القلبية نزفها إليكم بمناسبة احتفال جريدتكم «الأنباء» الغراء بعيدها الـ 47 وإشراقها في سماء الصحافة اليومية الحافلة بالعطاء والنجاح والتي حملت راية أمانة الكلمة وصدق الخبر، وعلى ما تميزت به باجتهاد القائمين عليها، لتكون منبرا حرا ونبراسا ساطعا لقارئيها ومحبيها، وتفاعلها الواعي مع القضايا المحلية والعربية والدولية.



مع تمنياتي لكم بالتوفيق ومزيدا من التألق والنجاح والازدهار، داعين الله العلي القدير ان يحفظ وطننا الحبيب تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، وان تواصل «الأنباء» تعزيز الحركة الإعلامية والثقافية المميزة في خدمة كل القضايا المحلية والعربية والدولية.



حيادية ونزاهة



من جهته، شارك الشيخ مبارك سالم العلي أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة جاء فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسعدني ان اتقدم اليكم ولأسرة التحرير بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 47 لجريدتكم الموقرة والتي استطاعت الثبات على نهجها الوطني وتميزها بالحيادية والنزاهة في نقل الاخبار وخدمة الكويت وشعبها في جميع المجالات، وقد اصبحت رمزا من رموز العمل الاعلامي المميز والاداء المهني المحترف.



سائلين المولى العلي القدير ان يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد.



دقة ومهنية



كما بارك الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.جاسم بشارة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 بكتاب تهنئة قال فيه:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة من عند الله مباركة،،



يسعدني ويسرني ان ابعث بأصدق التهاني واجملها لكم ولجميع الاخوة العاملين في جريدة «الأنباء» الغراء بمناسبة الذكرى الـ 47 على صدور جريدة «الأنباء» والتي دون شك كان لها بالغ الأثر في القراء والمتابعين نتيجة لموضوعيتها في تغطية الاخبار والاحداث ولدقتها ومهنيتها، وما تطرحه من مواضيع قائمة على الصدق والجدية طيلة الفترة الماضية.



ان المكانة المرموقة التي وصلت اليها جريدتكم على المستويين المحلي والعربي تعود لحسن الادارة ولمهنية الزملاء العاملين في الجريدة، ولحرصكم الدائم على نقل الخبر بموضوعية ونزاهة واهتمامكم الدائم بمصلحة الكويت وشعبها.



وفقكم الله لما فيه الخير والتقدم والازدهار لصالح الكويت، وحفظكم من كل سوء.



منارة إعلامية



بدوره، هنأ الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم أسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق حفظكم الله



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



بداية أتقدم إليكم ولكل العاملين في جريدة «الأنباء» بأطيب التحيات، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد.



وإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لكم باسمي، وباسم الادارة التنفيذية في بنك وربة بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تقدمونه من فكر مستنير، وخطاب إعلامي ينسجم مع معطيات العصر والحرص على المصلحة الوطنية وتوظيف كل ذلك في خدمة المجتمع.



كما يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة مرور 47 عاما على صدور جريدتكم الغراء التي تعد صرحا إعلاميا من صروح وطننا الحبيب بما تميزت به من صدق الكلمة، وموضوعية الطرح، وثبات الموقف، والحرص على المصلحة الوطنية، ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة العزيزة، نتمنى ان تتواصل مسيرة جريدتكم على هذا النهج القويم الذي عودتنا عليه عبر تاريخها الصحافي وبنفس التميز والمهنية والشفافية، وتقديم صورة لامعة للصحافة الكويتية.



وهنا لابد أن أنوه بأن الجميع لا يزال يذكر بكل الخير مؤسس الجريدة المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق الذي أقام صرحا ومنارة إعلامية قائمة على المصداقية والحياد والبعد عن الإثارة أو التأزيم، وهو ما أثبتته الإدارات التي تعاقبت على الجريدة وأكدته ممارساتها طوال هذه الأعوام.



وأخيرا فإنني آمل المزيد من الازدهار والتطور لجريدتكم مع الاستمرار بالمحافظة على ذات النهج الذي تأسست من أجله، وأن يديم الله على كويتنا الحبيبة نعمة والأمن والأمان.



خدمة الكويت



وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي بارك رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية ـ بنك برقان ناصر القيسي لأسرة «الأنباء» بالزهور وأطيب الامنيات باستمرار التقدم والنجاح، وأن تبقى «الأنباء» صرحا شامخا بالعطاء الإعلامي الوطني لخدمة الكويت وشعبها.



رمز إعلامي



من جانبه، هنأ مدير عام مكتب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات في وزارة الداخلية العميد أنور أحمد اليتامى أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسعدني أن أتقدم إليكم ولأسرة التحرير بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لجريدتكم الموقرة والتي استطاعت الثبات على نهجها الوطني وتميزها بالحيادية والنزاهة في نقل الاخبار وخدمة الكويت وشعبها في جميع المجالات، وقد اصبحت رمزا من رموز العمل الاعلامي المميز والأداء المهني المحترف.



سائلين المولى العلي القدير ان يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد.



كذلك، بارك رئيس الجمعية التنموية م.خالد العتيبي لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 بالزهور وببطاقة تهنئة ضمنها أطيب أمنياته للقائمين على «الأنباء» وجميع العاملين فيها بالنجاح الدائم والتألق المستمر، لتبقى «الأنباء» نبراسا مضيئا في سماء الإعلام والصحافة.



مكانة مرموقة



من جانبه، بارك رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



سعادة/ يوسف خالد المرزوق الموقر.



رئيس التحرير - جريدة «الأنباء» الكويتية.



تحية طيبة وبعد،،،



تهديكم جمعية العلاقات العامة الكويتية أطيب تحياتها مع عاطر أمنياتها لسعادتكم بدوام التقدم والنجاح.



أتقدم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تأسيس جريدتكم الغراء، مع خالص تمنياتنا لكم ولجريدتكم بالتوفيق والنجاح والحفاظ على المكانة المرموقة التي نالتها «الأنباء»، واستكمال مسيرتكم الوطنية الحافلة بالعطاء والمهنية الإعلامية، وذلك بفضل عملكم الدؤوب والمشرف.



سدد الله على الدرب خطاكم لما فيه الخير لهذا الوطن الغالي.