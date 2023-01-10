الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، برئاسة د.مريم المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، عن تأكيد 22 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمشاركتها في الدورة التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل.



وقد أغلقت المرحلة الأولى من عملية التسجيل، التي استمرت خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الماضي، والتي كانت تختص بالتسجيل المبكر للجامعات الراغبة في المشاركة عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة باللجنة المنظمة، والتسجيل في الألعاب وفقا الأسبقية في التسجيل.



وضمت قائمة الجامعات التي أكدت تسجيلها، جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (الكويت)، وجامعة حمد بن خليفة، الجامعة المستضيفة للدورة، وجامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (قطر)، وجامعة الإمارات (الإمارات)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجامعة الإسلامية، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الجوف، وجامعة جدة، وجامعة المجمعة، وجامعة السعودية الإلكترونية (السعودية)، وجامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (سلطنة عمان).



وقد تم تسجيل الجامعات بحسب رغبتها في كل من الألعاب التالية، ففي لعبة كرة القدم سجلت 13 جامعة، بينما تشارك 14 جامعة في منافسات السباحة، و12 جامعة في منافسات الكرة الطائرة، و14 جامعة في تنس الطاولة، و18 جامعة في ألعاب القوى «الجري في المضمار»، و12 جامعة في لعبة البادل.