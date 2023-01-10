بيروت ـ أحمد عزالدين



أجرى عضو مجلس الشيوخ الفرنسي اوليفيه كاديك الذي يقوم بزيارة الى لبنان تستمر ستة أيام سلسلة لقاءات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، قبل ان ينتقل الى مجلس النواب ليلتقي كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي علامة، ورئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، وعضو«التيار الوطني الحر» سيمون ابي رميا.



عضو مجلس الشيوخ الفرنسي المسؤول عن ملف الفرنسيين في الخارج قال: ان البحث تناول المستجدات السياسية ومن بينها انتخاب رئيس الجمهورية، ونقل عن ميقاتي تفاؤله بانتخاب رئيس قريبا، وهو أمر ضروري من اجل سير العمل في المؤسسات.



واضاف، كما ناقشنا الملفات المهمة ومنها وضع الكهرباء والمصارف والودائع لديها، وما يهمنا هو حل المصاعب التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية، ورئيس الحكومة يعتبر ان فرنسا تقوم بدور المبادر لمساعدة لبنان.



من جهة ثانية، وفي مجلس النواب تابعت اللجان النيابية مناقشة مشروع «الكابيتال كنترول»، وتوقع نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي ترأس الاجتماع انجاز المشروع الأسبوع المقبل. وقال ان المجلس يقوم بواجبه، وهناك ضرورة لإنجاح المشروع. واضاف، يتساءل البعض لماذا اقرار القانون بعدما طارت الودائع؟، ان الودائع مازالت موجودة، وليس من الضرورة ان تبيع الدولة املاكها، بل يمكن استثمارها.



وتوجه للمصارف بالقول لا «تهولوا علينا» يمكنكم الدفع للبنانيين بالشراكة مع مصرف لبنان.



واشار الى انه بالتوازي مع اقرار مشروع، «الكابيتال كنترول» ستقوم اللجان المختصة، ومنها لجنة المال ولجنة الادارة وغيرها، بإنجاز المشاريع الضرورية المطلوبة لإنجاح مشروع «الكابيتال كنترول».