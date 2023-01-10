بيروت - ناجي شربل



فازت لائحة «ضمانة الكرة الطائرة» التي ترأسها رئيس اللجنة الإدارية المستقيلة للاتحاد وليد القاصوف بانتخابات اللجنة الإدارية التي أجريت أمس في مجمع ميشال المر بالبوشرية، بإشراف محمد عويدات منتدبا لإتمام العملية الانتخابية من وزارة الشباب والرياضة.



وحصدت لائحة القاصوف 13 مقعدا من 15، حيث اخترقها نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس نادي السفارة الأميركية اسعد النخل، وبطل الكرة الشاطئية السابق اللاعب الدولي غسان قرداحي.



واحتفظ القاصوف بمنصبه وهو الذي ترأس لائحة ضمت أعضاء اللجنة الإدارية السابقة عدا نائبي الرئيس النخل وجورج نصور (عزف عن الترشح).



وسبق للقاصوف دخول اللجنة الإدارية للمرة الأولي في 2002 نائبا للرئيس، ثم أمينا للسر منذ 2005 مع الرئيس وليد يونس، ثم مع الرئيسين جان همام (2008 و2012 و2016)، وميشال ابي رميا (2017 حتى 2020).



والقاصوف هو نجل عراب اللعبة شحادة القاصوف الذي ارتبط اسمه بها، ومن مدرسة الشبيبة البوشرية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان.



وشهدت الانتخابات عودة المحاضر الدولي اميل جبور وهو احد كبار الفنيين قاريا وعربيا ودوليا، بعد عزوفه عن الترشح في دورة 2020.