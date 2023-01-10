الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف باريس سان جرمان عن إقامة جولة شتوية في قطر والسعودية خلال الشهر الجاري، والتي يتخللها مباراة ودية تجمعه بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بلقب مونديال قطر 2022، مع مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين في دوري روشن للمحترفين السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي لتقام المواجهة في 19 يناير الجاري.



وأعلن النادي الباريسي عبر موقعه الإلكتروني عن سفره إلى العاصمة القطرية (الدوحة) في 17 الجاري، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.



وعلى مدار السنوات العشر الماضية، استقبلت قطر نادي باريس سان جرمان في إطار زيارات متنوعة، مثل جولة قطر لفريق كرة اليد عامي 2014 و2015، وجولة قطر لفريق السيدات عام 2015، وجولة قطر سنوات 2013،2015،2017،2018،2019 و2022.



باستوري ينضم لنادي قطر



الى ذلك، ضم نادي قطر القطري لاعب وسط الأرجنتين خافيير باستوري إلى صفوف الفريق القطري قادما من فريق إلتشي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون بديلا للاعب البرازيلي ماثيوس جوسا الذي أعلن النادي انتهاء إعارته مع الفريق.



ويعد باستوري إضافة قوية للفريق القطري باعتباره لاعبا يمتلك خبرات كبيرة من خلال لعبه في كبرى الأندية الأوروبية مثل باريس سان جرمان الفرنسي، وروما الإيطالي، ثم إلتشي الإسباني.



وينضم باستوري مع زملائه في الفريق القطري برفقة الإسباني خافي مارتينيز والمغربي بدر بانون، والعراقي بشار رسن، والكونغولي مالانغو، ويستعد نادي قطر لمواجهة الغرافة غدا في الجولة التاسعة من الدوري القطري. وكان اللاعب قد وصل إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.