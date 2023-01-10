أعربت الكويت عن أملها في أن يحرز مؤتمر الامم المتحدة لدعم باكستان الأهداف المنشودة منه في المساهمة في حشد المجتمع الدولي لدعم انتعاش مرن لباكستان للتعافي من تداعيات فيضانات العام الماضي المدمرة.



جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين امام المؤتمر الذي تنظمه الامم المتحدة بالتعاون مع حكومة باكستان.



واضاف السفير الهين ان الدعم الدولي المقدم إلى باكستان يجب ان يكون في سياق شراكات استراتيجية شاملة متعددة القطاعات وشاملة لتأمين سلامة المتضررين وتغطية الاحتياجات الملحة للشعب الباكستاني بما في ذلك السعي نحو بناء القدرات وبصورة مكملة لمسيرة ما تم إنجازه في سياق تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة واستثنائية.



وقال ان الكويت وادراكا منها بحجم الدمار الذي لحق بباكستان فقد بادرت على المستويين الرسمي والشعبي في دعم ومساندة الشعب الباكستاني الصديق بتقديم كل ما من شأنه المساعدة للحد من تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة وتمكينهم من التغلب عليها.



واشار السفير الهين الى ان الكويت قد سارعت في تقديم منحة بصفة عاجلة تم توزيعها على الوكالات الدولية العاملة ميدانيا اضافة الى الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية حرصا منها على ايصالها لمستحقيها على وجه السرعة للاستجابة لتلبية الاحتياجات الأساسية.



وأوضح ان الكويت لم تقف عند هذا الحد بل ساهمت في تقديم الدعم لتمكين باكستان من النهوض من جديد في سياق التعافي وإعادة تأهيل وبناء وإعمار مجتمعاتها، حيث يعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على استكمال مسيرة المشاريع التنموية التي قام بها في العديد من المجالات ذات الصلة بالبنية التحتية والطاقة المياه والنقل والتعليم.



وأكد السفير الهين استعداد الصندوق الكويتي للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الباكستانية لتحديد القطاعات ذات الأولوية لإقامة مشاريع تساهم في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي مرت بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع سد «مهمند» للطاقة الكهرومائية.



وأعرب عن امتنان الكويت لكل المساعي الدولية الرامية لدعم مسيرة الاعمار والتنمية في باكستان للتخفيف من وطأة الكارثة التي تعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر وتعبر في الوقت ذاته عن بالغ تعاطفها وتضامنها مع شعب وحكومة باكستان جراء ما تكبدته من خسائر بشرية ونزوح العديد من المواطنين وتدمير أكثر من مليون مسكن في عدة أقاليم.



وقال الهين ان الكويت تتابع باهتمام كبير مجريات الأحداث التي شكلت منعطفا مهما يستدعي عملا دوليا مشتركا وفعالا وبذل جهود مضاعفة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وفي الوقت ذاته يساورها مزيد من القلق حيال ما يردنا من أرقام وتقارير صادرة عن المنظمات والوكالات الدولية العاملة في الميدان حول حجم الخسائر في باكستان.



وأضاف ان الآثار السلبية لتغير المناخ باتت تشكل خطرا حقيقيا يعاني منه الملايين من البشر في مناطق مختلفة من عالمنا، فما واجهته باكستان الصديقة من كوارث طبيعية متكررة على مر العقود يؤكد لنا أن التدهور المناخي يسير في خطى أسرع من الخطوات التي نتخذها لحماية البيئة والمحافظة عليها بما في ذلك بناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح بالأفق.



وتابع ان التصدي للأخطار والكوارث التي هي من صنع البشر أو من فعل الطبيعة يستلزم اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتحسين وتطوير أنظمة التنبؤ والانذار المبكر للحد من تداعيات تلك الاخطار للتمكن من بلوغ التنمية وإعادة الاعمار والبناء التي ينشدها شعب باكستان الصديق.