القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور كل الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات بالمجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي حقق نتائج كبيرة.



وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي امس في مدينة نصر بالقاهرة - إن «مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات»، مشيرا إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح في هذا الإطار. وأعرب الرئيس عن شكره للتحالف، قائلا «أنتم نموذج يحتذى لعدد كبير من المصريين الذين يعملون في إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي.. أشكركم بسبب النجاح الذي حققتموه لأنكم أصبحتم مثالا ونموذجا لمن يعملون من أجل تحقيق الأمل ليصبح أمرا واقعا يفرح الجميع ويسعدهم».



ودعا الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023 نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، لافتا إلى أن التحالف بذل خلال عام 2022 جهودا كبيرة، وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الحالي، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين.



ونوه الرئيس السيسي بما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق «تحيا مصر» إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه، وقال «أنا على اتصال معكم وأستمع لكل الكيانات».واستطرد الرئيس السيسي بالقول«إن التحالف أعلن عن تقديم مبلغ 14 مليار جنيه، وأدعو الجميع للمساهمة بصورة أكبر، وأدعو الحكومة وصندوق تحيا مصر وباقي الصناديق إلى المساهمة في زيادة هذا المبلغ، ولا أريد أن أحدد رقما بعينه ليكون مفتوحا للزيادة من جانب المساهمين وحتى تبذل الحكومة جهدا معنا في هذا الإطار».