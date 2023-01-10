لم تعد «اللحوم» ضمن دائرة اهتمامات غالبية السوريين، بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الصاروخي الذي طال حتى اطباق الحمص والفول والتي كانت تعتبر بديلا نباتيا للبروتينات الحيوانية. وفي ڤيديو لأحد المؤثرين على فيسبوك، صور طريقة تحضير كبسة الدجاج التي لم تتضمن أي جزء من اجزاء الفروج انما اكتفى بإضافة «بهارات الدجاج»، وقال ساخرا «لم يبق من الدجاج إلا بهاراته»، بعد ان اصبحت اسعار الفروج خارج متناول الكثير من السوريين حيث وصلت اسعاره الى 15 ألف ليرة سورية تقريبا، وشهدت أيضا ارتفاعات جنونية خلال العام الماضي بارتفاع الفروج نحو (300%) وصحن البيض (251%)، عن العام الذي سبقه.



لكن يبقى حال الدواجن أفضل من حال اللحوم الحمراء حيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 45 ألفا والعجل 43 ألفا.



واعتبر رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش أن أسعار اللحوم «بارتفاع دائم طالما أن هناك زيادة في أسعار الأعلاف والمحروقات فمثلا وصل سعر طن الصويا إلى 8 ملايين ليرة وهناك أجرة مربين وتدفئة وغير ذلك».



وعن تسعيرة اللحوم، قال قطيش لموقع «اثر برس»: «الغنم والعجل متقاربة فإذا كانت نسبة الهبرة (اللحمة الحمراء بدون دهن) 25% فسوف يباع كيلو الغنم بـ 45 ألف ليرة ولحم العجل بـ 43 ألفا.



وأكد انه لا يرى اسعار اللحوم مرتفعة، عازيا عزوف المواطن السوري عن شرائها إلى أن دخله لا يسمح له بذلك، مضيفا: «طبيعة الدخل في هذه المرحلة التي لا تتناسب مع الأسعار».



من جهة ثانية، كشف رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش خلال حديثه مع «أثر»، عن أنه يتم يوميا ذبح ما يقارب 1500 رأس غنم في المسالخ الفنية النظامية، وتقريبا 1000 «رقم افتراضي» رأس غنم خارج المسلخ النظامي وبهذا يكون عدد الرؤوس 2500 رأس وهذا هو الرقم لم يتغير ولم ينقص بسبب غلاء سعر اللحوم، متابعا: «أما العجل فيتم ذبح ما يقارب 100 رأس يوميا ويمكن أن يزيد حسب الطلب».