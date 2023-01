في نتيجة متوقعة، واصل فيلم «Avatar: The Way of Water» لجيمس كاميرون تصدره إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الماضي، محققا إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكن المفاجأة أتت في فيلم رعب احتل المرتبة الثانية بعدما حصد عائدات غير متوقعة. وبحسب أرقام شركة «إكزبـيـتـــر ريليشـنــــز» المتخصصة، حافظ فيلم «أفاتار» الجديد على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي.



لكن فيلم الرعب «M3GAN» من إنتاج «يونيفرسال» و«بلام هاوس»، حقق 30.2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.



ويروي فيلم «M3GAN» قصة إنسان آلي مخيف مصمم أصلا ليكون الرفيق المثالي لفتاة يتيمة صغيرة (فيوليت ماكغرو).