سعود عبدالعزيز



تسبب حادث مروري مروع على شارع الخليج في عدد من الوفيات والإصابات. ووفق ما أفاد به مصدر أمني «الأنباء»، فإن مواطنا دهس بمركبته عددا من الوافدين لدى عبورهم شارع الخليج العربي، ما أدى إلى وفاة 4 وافدين هم: مصري وأردني وهندي وأفريقي، فيما أصيب 3 آخرون.



وأضاف المصدر أن المواطن حاول استخدام مكابح المركبة لتفادي وقوع الحادث لكنه لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب بسبب تأثير الأمطار على الطريق.



هذا، وانتقل الى موقع البلاغ مدير أمن حولي العميد زياد الخطيب وأشرف على نقل ضحايا حادث الدهس الجماعي الذي تسبب ايضا في اصابة قائد المركبة. وكانت قوة الإطفاء العام دعت في وقت سابق أمس المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.