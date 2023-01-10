محمد الجلاهمة



تنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أمس الأول، نفذت وزارتا الداخلية والتجارة عبر مفتشيها حملة صباحية أسفرت عن إغلاق فوري لشركات ومحلات تزود المركبات بمعدات تصدر أصواتا مزعجة للمواطنين.



وفــي سيــاق ترجمــة تعليمات النائب الأول ايضا، نفذت حملة لرجال المرور والعمليات والنجدة والامن العام استهدفت مركبات تخرج عنها أصوات مزعجة من العادم «الاكزوز»، وجرى تحرير 114 مخالفة في محافظات الكويت الست. يشار إلى ان اجتماعا تنسيقيا عقد مساء الأحد بين قطاع المرور في الداخلية ووزارة التجارة خلص الى تنفيذ حملات على المركبات المخالفة والمحلات التي تبيع وتركب اكزوزات مزعجة.