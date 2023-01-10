قالت أوكرانيا أمس إنها تعزز قواتها في منطقة دونباس الشرقية وتصد الهجمات المستمرة التي تشنها مجموعة فاغنر للمرتزقة على باخموت وبلدات أخرى هناك.



وأضافت السلطات الأوكرانية أن التعزيزات أرسلت إلى سوليدار، وهي بلدة صغيرة بالقرب من باخموت حيث الوضع غاية في الصعوبة.



وقال الجيش الأوكراني في بيان «حاول العدو مجددا محاولة يائسة للهجوم على مدينة سوليدار من اتجاهات مختلفة وأقحم الوحدات الأكثر احترافية من مجموعة فاغنر في المعركة».



من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور مساء أمس الأول إن باخموت وسوليدار صامدتان على الرغم من الدمار واسع النطاق، وأضاف «يصد جنودنا المحاولات الروسية المستمرة للتقدم»، وتابع أن «الأمور في غاية الصعوبة» في سوليدار.



واستنكر زيلينسكي مجددا ما وصفه بتقاعس روسيا عن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنته بمناسبة عيد الميلاد وفقا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يومي الجمعة والسبت.



وقال زيلينسكي «كان الروس يقصفون خيرسون بذخائر حارقة بعد عيد الميلاد على الفور»، مشيرا إلى المدينة الواقعة في الجنوب التي انسحبت منها القوات الروسية في نوفمبر، وأضاف «هجمات على كراماتورسك ومدن أخرى في دونباس، وعلى أهداف مدنية وفي نفس الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عن توقف جيشها المفترض عن القصف».



بدوره، قال الحاكم الإقليمي أوليه سنيهوبوف إن في الشمال في منطقة خاركيف، قتلت هجمة صاروخية روسية على إحدى أسواق قرية شيفيتشينكوف امرأة (60 عاما) وأصابت سبعة آخرين من بينهم فتاة عمرها 13 عاما.



وبحث عمال الإنقاذ في الأكوام الضخمة من الحطام وفي أكشاك البيع المقلوبة والمحروقة وفي تجويف ضخم في الأرض، وذلك حسبما أظهر مقطع مصور نشرته هيئة البث العامة الأوكرانية على تطبيق «تيليغرام».



وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني عبر تيليغرام «الإرهابيون السوقيون»، منددا بالهجوم.



في المقابل، أكد الكرملين امس أن تسليم أوكرانيا مدرعات غربية وأسلحة أخرى، لن يفعل سوى «إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و«لن يغير» ميزان القوى.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة «بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغير شيئا، لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني».



الى ذلك، قال بابا الفاتيكان فرنسيس امس إن حروبا كتلك التي تدور رحاها في أوكرانيا وتتعرض فيها مناطق المدنيين لما وصفه بالدمار دون تمييز تمثل «جريمة ضد الرب والإنسانية».



وأدلى فرنسيس بالتصريحات في كلمة سنوية يوجهها إلى الديبلوماسيين المعتمدين في الفاتيكان ويتناول فيها الوضع العالمي وصارت تعرف باسم خطاب «حالة العالم».



وتحدث فرنسيس عن «الحرب في أوكرانيا وما تخلفه من موت ودمار وهجماتها على البنية التحتية المدنية مما يسبب فقدانا للأرواح ليس فقط بالرصاص وأعمال العنف وإنما أيضا جراء الجوع والبرد القارس».



وكرر مناشدته فرض حظر شامل على الأسلحة النووية واصفا امتلاكها بغرض الردع بأنه «غير أخلاقي».