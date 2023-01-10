القاهرة ـ ناهد إمام



نجحت قناة السويس في قطر السفينة المعطلة في مجرى القناة «جلوري» إلى منطقة البلاح لإجراء أعمال الصيانة واستكمال رحلتها.



وأعلنت هيئة قناة السويس انتظام الملاحة بمجراها الملاحي، ونشرت صورا جديدا توضح ذلك.



وأعلنت شركة الشحن «ليث إيجينسيز» أنه جرى تعويم السفينة جلوري التي تعطلت في القناة أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة.



وكانت السفينة تحمل 65970 طنا من الذرة من ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الذي غادرته في 25 ديسمبر متجهة إلى الصين، وفقا لمركز التنسيق المشترك لمبادرة البحر الأسود للحبوب ومقره إسطنبول، حيث يسهل المركز حركة الصادرات البحرية الإنسانية من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة من أوكرانيا.