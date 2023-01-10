منصور السلطان

تلقت عمليات قوة الإطفاء العام صباح اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز عاملة منزلية بغرفة في منطقة مشرف ، وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز مشرف الى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تم فتح باب الغرفة وتبين وجود حالة اختناق لعاملة منزلية اثر تواجد دوة الفحم داخل الغرفة مما ادى الى وفاتها وتم استدعاء رجال الامن والادلة الجنائية الذين قاموا بنقل جثة الخادمة .

وفي حادث اخر ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية صباح اليوم يفيد بوجود حريق محول في منطقة العارضية الصناعية ، وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز العارضية الى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين اصابة عامل بحروق من الدرجة الاولى وذلك اثناء قيامه بعملية صيانة للمحول وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصاب الى الجهات المعنية .