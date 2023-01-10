أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان عبدالعزيز الفهد، أنه استكمالاً للنهج الشامل للتحوّل الرقمي بقطاعات الإدارة، وسعياً لتعزيز قدراتها في رفع كفاءة التشغيل وتوفير أنماط متعددة لشركاء العمل من المجتمع التجاري، فقد تم بدء العمل الرسمي بالمنصّة الخاصة بالتراسل للشركات والأفراد للوارد والصادر كقناة أساسية في إرسال واستقبال المراسلات والكتب آلياً.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد مازن سعد الناهض، لتعظيم مكونات الإستراتيجيات التنفيذية للإدارة العامة للجمارك لتحقيق الأهداف الرقمية، والتي يتم تصميمها انسجاماً مع الإستراتيجية الحكومية للارتقاء ببيئة الأعمال.



هذا، وخلال المراحل التجريبية التي تم تدشينها بنهاية العام 2022 وما شملته من إعادة هندسة الإجراءات وتهيئة الخدمة، ومع بداية العام 2023 تم تفعيل الاستخدام الرسمي لها من قبل قطاعات المجتمع التجاري من الأفراد والشركات، ووصلت عمليات التسجيل والتوثيق إلكترونياً لأكثر من 1000 شركة أو فرد، وبدأت كافة الشركات والأفراد المسجلة في التداول الإلكتروني للمراسلات الخاصة بها بآليات إلكترونية.



وتتيح المنصة استقبال المراسلات إلكترونياً وربط وتوجيه المراسلات لقطاعات الإدارة على مستوى كافة المواقع الجمركية وفقاً للدورة المستندية المهيأة في إطار تنظيم وحوكمة يضمن التدفق السلس والمتكامل لاتخاذ إجراءات مباشرة والتعامل مع كافة طلبات شركاء العمل، والذي يُسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات إلكترونياً، ورفع جودة الخدمات الحكومية الرقمية تسهيلاً على كافة شركاء العمل، وبما يدعم السياسات والإستراتيجيات الحكومية التي تستهدف الاستفادة من التقنيات للوصول إلى حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن.