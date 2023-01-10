القاهرة - ناهد إمام

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في الأردن، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، معربة عن تهنئتها لجميع المصريين بالخارج بمناسبة العام الجديد والأعياد.

جاء اللقاء بمشاركة السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، والسفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

واستعرضت السفيرة سها جندي، حزمة المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، منذ توليها حقيبة الهجرة في عدد من المجالات، من بينها تخفيضات تذاكر الطيران، والاستعداد لإطلاق شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك الفرص الاستثمارية وتوفير أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن المواطن المصري في أي مكان حول العالم، يأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، وكلنا حريصون على ربطه بعمليات التنمية التي تنطلق في كل ربوع الوطن.

وتناولت وزيرة الهجرة أبرز نتائج زيارتها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أنها تضع الأردن أيضا ضمن خطة لقاء الجاليات المصرية بالخارج، في ظل تنفيذ استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة: «حريصون على أن يحصل أبناؤنا بالخارج على حقوقهم ومختلف المزايا الممنوحة لأبنائنا في الداخل، بجانب الحرص على الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة سبل تنفيذها».

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنها حريصة منذ النسخة الثالثة من مؤتمر «الجاليات والكيانات المصرية بالخارج» على تنفيذ جميع التوصيات التي اقترحها أبناؤنا في الخارج في المؤتمر، بحضور ممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها خدمات التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وسبل الاستفادة من تعديلات القانون، والتي تتيح فرصا متميزة للمصريين بالخارج، وكذلك وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي تبلغ قيمة الاشتراك فيها نحو 100 جنيه فقط، وتكفل التدخل الفوري لمساندة المصري بالخارج في الأوقات الحرجة، حال الإصابات أو نقل الجثامين، ويمكن الاشتراك فيها من هنا:

https://epti-egy.org/ep/

وتناولت السفيرة سها جندي جهود التنسيق مع وزارة الداخلية حول الأرقام الثبوتية، وما أعلنته الوزارة من توفير لجان حال توافر 500 طلب لتغطية نفقات البعثة، بجانب ما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك الراغبون في الاستفادة من خدمات التأمينات والمعاشات، وفتح الحسابات البنكية وإتاحة فروع للبنوك الوطنية بالخارج، وكذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران، والتي تصل الى نحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، على مدار 216 يوما، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، وتخفيض الضرائب والجمارك المدفوعة بنسبة تصل الى نحو 30%، تنتهي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أي جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية، كما أن الأردن من الدول التي تأتي ضمن اتفاقية أغادير، والتي تشترك مع مصر في اتفاقات جمركية - «اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية - اتفاقية أغادير»-، ما يجعل الوديعة قيمتها بسيطة جدا، وتتيح الفرصة للمواطنين المصريين في الأردن مثل المواطنين المستفيدين من اتفاقيات Euro1، ما يجعل قيمة الوديعة الجمركية زهيدة، ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.mcit.eca

رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على iOS:

https://cutt.us/6iUgT

وتناولت السفيرة سها جندي جهود التنسيق مع البورصة المصرية، لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للمشاركة، وكذلك سبل الاستفادة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحات المصريين بالخارج بتخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، بدلا من الفصل الدراسي الواحد، وكذلك التنسيق مع وزارة «التعليم العالي» لتوفير فرصة استثنائية لمد سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، وكذلك تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونشر خارطة الاستثمار الصناعي، والتي تعرف المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار المتاحة وأماكن توزيعها جغرافيا.

وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج حول العالم، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، والذي أوضح أن هناك ضوابط في عدد من الدول تعوق فتح فروع لبنوك أجنبية، وهو ما يحول دون إتاحة هذه الخدمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك فروعا في الإمارات، والسعودية، وغيرهما، على سبيل المثال.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك اتفاقا لإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج من عملاء أي بنك وطني، سواء البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بحيث يستفيد عميل أي بنك وطني، من أي فرع لأي بنك منهم بالخارج، حتى لو لم يكن الفرع نفسه الذي يتعامل معه المواطن.