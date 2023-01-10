قام فريق من قوة الإطفاء العام برئاسة نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمشروع مجمع ومواقف ذا وير هاوس في منطقة جنوب الصباحية، والقيام بالكشف الوقائي على تركيبات معدات الإطفاء تمهيدا لمنح شهادة إيصال التيار الكهربائي ويعتبر المشروع من المشاريع الخاصة الكبرى المقامة على مساحة أكثر من مئة ألف متر مربع.

وصرح اللواء خالد بأن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد بهدف المتابعة ودعم وتسريع عملية إنجاز المشاريع الحكومية والخاصة وخاصة الكبرى منها ذات الطابع الخاص.