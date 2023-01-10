"الشيبولا"، تذكروا جيداً هذه الكلمة فهي اسم مكوّن يتمّ استخدامه في مجال الطب الهندي القديم. وبدأ يدخل في تركيبة المستحضرات التجميليّة المُعزّزة للشباب نظراً لمفعوله العجائبي في هذا المجال، فما هي خصائصه واستعمالاته؟

يُستخرج هذا المكوّن من ثمار شجرة الهاريتاكي المُصنّفة كإحدى العجائب الطبيّة في الهند، ويُطلق عليها لقب "ملك الأدوية" نظراً لقدرتها على مُعالجة جميع الأمراض بسيطة كانت أم خطيرة.

وتستوطن هذه الشجرة المنطقة الممتدة بين شرق النيبال وجنوب الصين بالإضافة إلى جنوبي سيريلانكا، وماليزيا، والفيتنام، والهند. ويتمّ استخدام ثمارها الخضراء بشكل مسحوق بعد نقعها، وغليها، وتجفيفها.

وقد دخل هذا المسحوق مؤخراً في مجال الصناعات التجميليّة بالولايات المتحدة تحت إسم "الشيبولا"، وأصبح يُستخدم في الكريمات، والأمصال، وسواها من مستحضرات العناية ببشرة الوجه.

أصله قديم جداً

يُعرف "الشيبولا" منذ آلاف السنين نظرا لاستعماله في طب الأيورفيدا الهندي. وهو يُعتبر مكوناً عجائبياً في بعض مناطق الهند، والتيبت نظراً لفوائده المتعددة. يتميّز هذا المكوّن بخصائص مُضادة للالتهاب، مُزيلة للسموم، ومُجدّدة للأنسجة كما أنه يُعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، ضعف الذاكرة، والنقص في المناعة. كل هذه الخصائص تجعل منه مكوناً مُتعدّد الوظائف خاصةً أنه مُفيد أيضاً للبشرة.

و يؤمن الطب الهندي القديم بخصائص هذا المكوّن المضادة للالتهابات، وبقدرته على تأمين حلول للعديد من المشاكل الصحيّة مثل الكوليستيرول والاضطرابات الهضميّة، بالإضافة إلى المشاكل الجلديّة التي نواجهها في مراحل مختلفة من حياتنا. وهو يتمتع بمفعول مُزيل للسموم كما أنه غنيّ بمُضادات الأكسدة التي تسمح بمحاربة الشيخوخة المبكرة للجلد مما يجعله أحد المنافسين الأساسيين للفيتامين C الذي يُعتبر أبرز مُضاد للأكسدة. وهو يعكس الضرر الناتج عن التعرّض للأشعة ما فوق البنفسجيّة عن طريق إعادة إنتاج الكولاجين في الجلد.

مُضاد للشيخوخة ذو خصائص مُرطّبة

لا يكتفي "الشيبولا" بتمليس البشرة وزيادة متانتها، ولكنه يجعلها أيضاً أكثر ليونة نظراً لفعاليته في تغذيتها خاصةً لدى اجتماعه مع مكونات أخرى مُرطّبة وهو يُساهم في حمايتها من الاعتداءات الخارجيّة. هذه الفوائد تجعل من استعمال هذا المكوّن شائعاً جداً في تركيبة مستحضرات العناية بالبشرة خلال العام 2023.

بدأ "الشيبولا" بالظهور بين أبرز الاتجاهات التجميليّة الخاصة بالعام الجديد، وقد رصدت منصة Beauty Pie الأميركية في تقريرها الأخير دخول هذا المكوّن في قائمة أهم 10 اتجاهات للعناية بالبشرة في العام 2023 بعد أن ارتفعت عمليات البحث عنه على مُحرّك "غوغل" بنسبة 922 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وقد كشف خبراء هذه المنصّة أنه من المنتظر أن يزيد إقبال الصناعات التجميليّة على هذا المكوّن بحيث يزداد إدراجه في قائمة مكونات الكريمات، والأمصال المُضادة للتجاعيد وحتى المكملات الغذائية المُعزّزة للشباب.