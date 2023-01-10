عبدالله الراكان

أعلن مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالوهاب السرحان أن الهيئة صرفت البدل النقدي عن الإجازات الدورية للمستحقين من الهيئة الإدارية «الكادر العام» وتم إيداعه في حساباتهم اليوم.

وأضاف السرحان ان الهيئة أتمت إجراءات الصرف عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين، وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2/2022 والمعدل بالقرار 38/2022، وعقب مراجعتها والتدقيق عليها من قبل مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية ومكتب جهاز المراقبين الماليين.