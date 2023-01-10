ضجت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني، وبعد دقائق من انتشار الخبر انهالت التعليقات التي تنعى الراحل وسط حالة من الحزن من قبل محبيه وجمهوره.

إلا أن أحمد صلاح السعدني ، نجل الفنان صلاح السعدني، كشف حقيقة هذه الأخبار، مؤكداً أن كل ما تم تداوله من أخبار تشير إلى وفاة والده ماهي إلا شائعة وغير صحيحة .

وكتب أحمد صلاح السعدني ، منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، قائلا "ابويا بخير الحمد لله .. إن شاء الله تنشل يالي كتبت اشاعة".

وانهالت التعليقات من قبل عدد من الفنانين والمشاهير الذين تمنوا دوام الصحة والعافية للفنان صلاح السعدني.