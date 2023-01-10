تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، أمازون، غلق ثلاثة من مستودعاتها في المملكة المتحدة، مما سيؤثر على 1200 وظيفة، بحسب ما أوردته مجموعة "أسوسيشن برس" الإعلامية البريطانية نقلا عن الشركة.

وقال المتحدث باسم أمازون لأسوسيشن برس ، إن جميع الموظفين المتأثرين بمشاورات إغلاق الموقع، سوف يحصلون على فرصة للانتقال إلى منشآت أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المتحدث باسم أمازون، أن الشركة تعتزم فتح مركزي وفاء جديدين، من شأنهما توفير 2500 فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

جدير بالذكر أن أمازون تعتزم شطب أكثر من 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح للموظفين في تاريخها، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تزايد حدة أزمة قطاع شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس التنفيذي للشركة، أندي جيسي، كشف عن هذه الخطة في مذكرة للعاملين، وقال إنها جاءت عقب انتهاء وضع الخطة السنوية للشركة.

كانت التوقعات تشير إلى أن خطة شطب الوظائف التي بدأت في أمازون العام الماضي ستشمل حوالي 10 آلاف موظف فقط، قبل الكشف عن ارتفاع الرقم إلى 18 ألفا. وتتركز عملية شطب الوظائف على القطاع الإداري وبخاصة في مجال تجارة التجزئة ووظائف الموارد البشرية.

وتنضم أمازون بذلك إلى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي قررت شطب آلاف الوظائف خلال الفترة الأخيرة.