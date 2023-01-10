أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر مقتل 18 شخصا في حوادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مدير جهاز الدفاع المدني بولاية المسيلة شرقي الجزائر، قوله إن 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 و50 سنة هلكوا داخل شقتهم بوسط مدينة بوسعادة، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني " بومرداس سيتي" أن الضحايا هم قائد فصيلة الطرقات لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، وزوجته وجميع أولادهما الخمسة، وشخصين حلا ضيفين على العائلة.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني عن وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد منزلهم بحي الشرشورة بولاية سطيف المجاورة لولاية المسيلة.

ولقيت إمرأة بولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وشخصين بولاية مستغانم غربي البلاد، نفس المصير ولذات السبب.