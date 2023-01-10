يتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو "قوية جدا" في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقا لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي

وأكّد مؤلفّو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك "يتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جدا مقارنة بالاتجاهات التاريخية".

وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس "بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة" التي لوحظت منذ العام 2021.

في منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 % في كانون الأول/ديسمبر بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل.

لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن "الأجور الحقيقية أقل بكثير" حتى الآن مما كانت عليه في العام 2019 "قبل جائحة" كوفيد-19، كما أوضح واضعو التقرير.

في الربع الثاني من العام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبيا عند -5,2 % في منطقة اليورو، وفقا للمقال.

وهذا قد يدفع النقابات إلى "المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية" خصوصا في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.

وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضا الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.