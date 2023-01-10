وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام قاعدة البيانات المباشرة البريطانية التي تتبع حركة السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في أول إشارة للتقدم في المحادثات بشأن وضع قواعد حركة التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان مشترك، فإنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال غداء عمل بين وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية راموس سيفكوفيتش

وقال مصدر مطلع إن الاتحاد الأوروبي راجع قاعدة البيانات التي اقترحتها بريطانيا في العام الماضي واقترح عدة تعديلات، حيث وافقت بريطانيا على النظر في تلك التعديلات.

يذكر أن الاتفاق على موضوع قاعدة البيانات كان "شرطا مسبقا حيويا لبناء الثقة وتوفير الضمان، ويقدم قاعدة أساسية للمناقشات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التطور يمثل أول إزالة للعقبات منذ بدء المحادثات بين لندن وبروكسل مجددا في العام الماضي، بعد حوالي 8 أشهر من الجمود. ورغم أنها خطوة فنية، فإن اتفاق قاعدة البيانات يعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع بشأن حركة التجارة، وهو ما يمكن أن يقلل الزمن اللازم للفحص الجمركي بين أيرلندا الشمالية وباقي أراضي بريطانيا العظمى.