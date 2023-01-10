ذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل طفيف في كانون الأول/ديسمبر وتراجع إلى أدنى مستوى في خلال أكثر من عقدين في عام .2022

وارتفع معدل البطالة غير المعدل إلى 2.1 % في كانون الأول/ديسمبر من 2 % في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي نفس الشهر من العام السابق عليه، بلغ معدل البطالة 2.6 %.

وارتفع عدد الأشخاص العاطلين المسجلين إلى 96 ألفا و941 في ديسمبر من 91 ألفا و327 في الشهر السابق عليه.

وقفز معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 - 24، إلى 2 % في كانون الأول/ديسمبر من 9ر1 % في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهرت البيانات أيضا أن معدل البطالة المعدل موسميا تراجع إلى 1.9 % من 2 %.

وتراجع متوسط معدل البطالة السنوي إلى 2.2 % في 2022 من 3 % في .2021

وكان هذا أدنى معدل في خلال أكثر من عشرين عاما. وفي عام 2022، تراجع عدد العاطلين بواقع 38037 إلى .995777