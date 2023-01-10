قُتلت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما في مدينة أنتويرب البلجيكية، في حادث إطلاق نار من المحتمل أن يكون مرتبطا بعنف عصابات المخدرات، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقد أصابت أعيرة نارية تم إطلاقها على مرآب بمنطقة ميركسيم في أنتويرب شخصين. وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الطفلة لفظت أنفاسها بعد ذلك بوقت قصير.

وقال المتحدث إن التحقيق يهدف إلى تأكيد الصلات بجرائم المخدرات. وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، إلى أن هناك عدد من الهجمات المماثلة التي وقعت في المدينة من قبل.

وذكر المتحدث باسم الشرطة إنه يتم مرارا إطلاق أعيرة نارية واستخدام عبوات ناسفة، لترهيب الأفراد في أنتويرب، إلا أن هذا هو الحادث الأول الذي يسفر عن إصابة أو مقتل أفراد.

وقد أعرب سياسيون بلجيكيون عن صدمتهم من الحادث. وكتب وزير العدل، فينسينت فان كويكنبورن، على موقع تويتر قائلا: "لا يمكن لمافيا المخدرات أن ينحدروا أكثر من ذلك".