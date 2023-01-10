قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إنها ستركز على تحسين دقة تنبؤاتها الجوية في عام 2023.

مع ضمان التغطية الكاملة لجميع أنواع كوارث الأرصاد الجوية والتضاريس في توقعاتها، ستكثف الإدارة مراقبتها للأحداث الجوية الوشيكة باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ودمج المعلومات متعددة المصادر. كما ستحسن إجراءات الإنذار ذات الصلة.

وقالت الإدارة إنه سيتم التركيز على توفير تنبؤات الطقس للمناخات الفريدة خلال فترات موسمية محددة في المناطق الرئيسية، فضلا عن التنبؤ بالحالات الشاذة للمناخ العالمي.

بذلت الصين جهودا متواصلة لبناء نظام ذكي للتنبؤ بالطقس متعدد الأبعاد ويتم تحديثه في الوقت الفعلي وبدقة عالية.

ان البلاد قادرة على تحذير الجمهور من الطقس شديد الحمل الحراري قبل 42 دقيقة، ولديها معدل دقة بنسبة 91 في المائة لتوقعات العواصف المطيرة، وفقا للإدارة.