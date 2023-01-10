أكدت الحكومة الكندية شراء 88 مقاتلة أميركية من طراز اف-35 لتجديد أسطولها القديم بمبلغ قيمته 19 مليار دولار كندي (13,2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاما.

وكانت اوتاوا كشفت عن هذه الصفقة في آذار/مارس الماضي.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحافي "يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك مع الغزو الروسي غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ".

وأضافت "حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي".

ينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي "لوكهيد مارتن" و"برات اند ويتني" الأميركيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

في الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات اف-35 التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا.

غالبا ما تشتري كندا معدات عسكرية أميركية مما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي والمنظمة الدفاعية في أميركا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعد في 2015 لدى وصوله إلى السلطة بعدم شراء مقاتلات اف-35 الاميركية الصنع بسبب سعرها المرتفع.