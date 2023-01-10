تخطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لحظر الحيازة الخاصة للأسلحة النارية شبه الآلية، وتطالب بتراخيص لأسلحة أخرى.

وتأتي هذه الخطط بعد أعمال العنف التي وقعت في ليلة رأس السنة في عدة مدن ألمانية واكتشاف محاولة انقلاب يمينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية استنادا إلى مسودة قانون لوزارة الداخلية أن البنادق والأقواس، التي تفضلها بشكل خاص حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، لا يمكن حيازتها إلا بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة.

وكانت فيزر دعت قبل أعمال الشغب في ليلة رأس السنة الجديدة عن تشديد قانون الأسلحة. وأسفرت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة عن تعرض رجال الشرطة ورجال الإطفاء لهجوم مفرقعات وصواريخ احتفالات في عدة مدن.

واتسمت الهجمات بالعنف الشديد في بعض أحياء برلين.

واكتسب النقاش حول حقوق السلاح زخما بعد اعتقال 25 عضوا مشتبها بهم في جماعة إرهابية مرتبطة بحركة "مواطني الرايخ" في 7 كانون الأول/ديسمبر. وزُعم أنهم خططوا لتنفيذ انقلاب.