أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الودائع النقدية لديه إلى 5ر623 مليار درهم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 1ر46 مليار درهم مقابل 4ر577 مليار درهم في نفس الشهر عام .2021

وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام) إلى أن الودائع شبه

النقدية ارتفعت إلى 3ر906 مليار درهم في الشهر العاشر من العام الماضي ، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 63ر9 % ، مقابل 7ر826 مليار درهم في نفس الشهر عام 2021، بارتفاع يوازي 6ر79 مليار درهم.

وأشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" هي الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

وبحسب المصرف، زادت الودائع الحكومية إلى 4ر429 مليار درهم في شهر العاشر من العام الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 6ر33 % مقابل 3ر321 مليار درهم في نفس الشهر من عام 2021، بزيادة تعادل 1ر108 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 7ر115 مليار درهم في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8ر5 % قارنة بنحو 4ر109 مليار درهم في لنفس الشهر في عام .2021

وتوزع النقد المصدر بواقع 1ر16 مليار درهم للنقد بالبنوك و 6ر99 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في الشهر العاشر من العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 8ر468 مليار درهم مقارنة بنحو 1ر455 مليار درهم في عام 2021، بزيادة تعادل 7ر13 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 9ر156 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و6ر74 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و 7ر115 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و6ر121 مليار درهم حساب الاحتياطي.