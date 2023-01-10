أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يورستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رغم اقتراب الاقتصاد من مرحلة الركود.

وذكرت الوكالة أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.5 % ، كما كان متوقعا ، دون تغيير عن تشرين الأول/أكتوبرالماضي .

وقالت الوكالة إن هذا يعد انخفاضا ملحوظا من 7.1 % خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 10 ملايين و847 ألفا خلال نوفمبرالماضي ، بانخفاض قدره 2000 عن الشهر السابق عليه.

واوضحت الوكالة أنه مقارنة بالعام السابق ، انخفض معدل البطالة بمقدار 846 ألف شخص.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بشكل طفيف إلى 15.1 % من 15 % خلال تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.

كما ظل معدل البطالة الإجمالي مستقرا في دول التكتل الـ 27 ثابتا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر عند مستوى 6 %.