عبدالعزيز الفضلي



أشادت أمين سر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة منية النوري بجهود ودور الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الأمين العام السابق صقر السجاري ونائب الأمين العام للمصارف الوقفية السابق منصور الصقعبي لمساهمة الأمانة الفعالة في دعم أنشطة الجمعية وخاصة إعانة الأسر المحتاجة والطلبة الأيتام في سداد الرسوم بالمدارس الخاصة داخل الكويت.



وقالت النوري في تصريح صحافي إن الجمعية تلقت دعما من «أمانة الأوقاف» لتنفيذ مشروعين لتعليم الطلبة الأيتام والمعسرين بالمدارس الخاصة للعام 2022، وقامت بدورها بإعداد خطة تشغيلية تضمنت تشكيل لجنة لدراسة الحالات وحصر الطلاب المعسرين ماديا وتصنيفهم حسب الأولوية للاستمرار في الدراسة، وشمل ذلك سداد أقساط دراسية لـ 190 طالبا وطالبة معسرين ومتفوقين دراسيا، بالإضافة لدعم مشروع الطلبة الأيتام لـ 97 طالبا بالمدارس الخاصة.



وتوجهت النوري بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف والقائمين عليها لدورهم الرائد وتعاونهم البناء مع الجمعية، ودعمهم المستمر للأعمال الخيرية، خصوصا قطاع التعليم، مؤكدة أن التعاون بينهما نابع من المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الجانب الإنساني المميز للكويت.